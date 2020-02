Bebê é encontrado abandonado embaixo de pé de manga, em Goiânia

Um bebê, de apenas cinco meses, foi encontrado abandonado embaixo de um pé de manga, na madrugada desta segunda-feira (24/2), no setor Vera Cruz, em Goiânia.

Conforme informações, moradores de uma casa ouviram o choro de uma criança e foram até um beco que fica ao lado da residência para verificar o que era. Chegando lá, encontraram o bebê embaixo da árvore.

O menino estava enrolado em uma manta, mas, devido a chuva, estava molhado. Com ele ainda estava uma chupeta, roupas e um edredom.

A família então retirou a criança do local e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e a Polícia Militar (PM). Até a chegada dos bombeiros, uma das moradoras da casa amamentou a criança e trocou a roupa.

Quando os bombeiros chegaram na residência, prestaram os primeiros atendimentos e levaram o bebê para o Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia.

Segundo a equipe médica da unidade de saúde, a criança está bem e pesa quase 10 quilos. Ainda não há informações sobre pais ou parentes do menino.

O Conselho Tutelar foi acionado e o menino deve ser encaminhado para um abrigo. O caso agora deve ser investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

Além do bebê encontrado abandonado embaixo de pé de manga, outro foi resgatado de lote baldio, também em Goiânia

Uma recém-nascida foi resgatada de um lote baldio no Jardim Planalto, em Goiânia. O caso ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019. O inquérito que apurava o caso foi concluído no início de janeiro.

Segundo a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), responsável pelas investigações, a adolescente, de 16 anos, sem saber da gravidez, deu à luz a uma criança no banheiro de casa. Após o nascimento, ao achar que a criança estava morta, a adolescente a jogou no lote vizinho, por cima do muro.

A recém-nascida foi encontrada pela vizinha no início da manhã do dia 17. Os bombeiros fizeram o resgate e a encaminharam ao Hospital Materno Infantil para avaliação médica. Conforme a corporação, a menina estava enrolada em alguns panos e aparentemente com muito frio. Ao Dia Online, à época, o CBMGO explicou ainda que a bebê havia nascido pouco tempo antes de ser encontrada.