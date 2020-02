Operação Carnaval: feriado marcado com mortes em BRs goianas

O feriado de carnaval está sendo marcado por mortes em BRs goianas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seis pessoas morreram nas rodovias federais em acidentes de trânsito durante o feriado prolongado.

Na tarde deste domingo (23/2) três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-364, no km 333, em Portelândia. A carreta estava carregada com 37 toneladas de madeira e seguia no sentido Santa Rita/Mineiros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, que morreram ainda no local do acidente, conforme constatado pelos bombeiros. Elas ficaram presas às ferragens. As três vítimas eram da mesma família, sendo a mãe, pai e uma criança de cerca de 7 anos.

Além disso, um terceiro veículo também se envolveu no acidente, saindo da pista após a colisão frontal entre o carro de passeio e a carreta. No carro que saiu da pista estavam dois ocupantes, que receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Já o motorista da carreta sofreu ferimentos leves e não precisou ser transportado para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) também atuaram na ocorrência.

BR-153

Um outro acidente também foi registrado na noite do último sábado (22/2),envolvendo um caminhão e um carro de passeio na BR-153, no km 60, na zona rural da cidade de Porangatu.

Quando os bombeiros militares chegaram no local, constataram que o motorista do veículo de passeio havia sofrido ferimentos. Ele foi socorrido com apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).

A equipe dos bombeiros fez o desligamento das baterias dos veículos para evitar risco de incêndio e também efetuou a limpeza da pista, que ficou suja com os destroços dos veículos e do óleo.

Detalhes de outros acidentes com mortos e feridos serão repassados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no balanço após a finalização da Operação de Carnaval.

Operação Carnaval: para evitar acidentes com mortes em BRs goianas, PRF restringe circulação de veículos pesados durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringiu a circulação de veículos pesados durante carnaval em BRs de Goiás. O motivo é o aumento do tráfego de veículos no período.

A restrição vale apenas para veículos de carga nas rodovias de pistas simples em alguns dias e horários do feriado. A medida busca garantir maior fluidez e segurança nas rodovias federais que cortam o país.

Os veículos de carga que excedem o peso e ou as dimensões regulamentares não poderão trafegar em BRs de pistas simples na terça (25/2) das 16h às 22h e na quarta (26/2) das 6h as 12h.

De acordo com a PRF, caso a medida seja descumprida, o condutor comete infração média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa no valor de R$ 130,16. Além disso, o motorista é autuado e perde quatro pontos na carteira e só poderá seguir viagem após encerrado o horário da restrição.