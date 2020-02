PMs salvam mãe e filho de 1 ano após capotamento na BR-153, em Buriti Alegre

Três policiais militares do Estado de Goiás salvaram uma mãe e o filho de 1 ano após um capotamento na BR-153, em Buriti Alegre, a 185 quilômetros da capital.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), os militares estavam na viatura seguindo sentido Itumbiara/ Goiânia, quando viram um carro capotar após desviar de um buraco.

De imediato, os policiais pararam a viatura e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Concessionária que administra a rodovia para que fosse solicitada uma ambulância.

O acidente aconteceu no início da tarde, por volta das 12h50. A equipe que ajudou no salvamento é composta pelos Soldados Nilson, William e Rafael.

Nas fotos registradas durante a ocorrência é possível ver que o veículo ficou totalmente destruído. Veja:

PMs decidem salvar mãe e filho de 1 ano após capotamento na BR-153, em Buriti Alegre

Quando fizeram contato com as vítimas, a mulher se queixou de fortes dores no corpo e não conseguia se movimentar, além de apresentar dificuldades na respiração.

No banco de trás estava um bebê, de apenas 1 ano, que é filho de um policial rodoviário federal. Ele estava acomodado na cadeirinha para transporte de crianças e chorava muito.

Devido a urgência e ao estado grave das vítimas, os militares resolveram realizar os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas na viatura policial para o hospital de Morrinhos.

Na unidade de saúde, os médicos constaram que a mulher havia fraturado sete vértebras na coluna e apresentava várias escoriações pelo corpo, inclusive na região do tórax.

Aos policiais, a médica que atendeu as vítimas afirmou que o socorro prestado foi fundamental para minimizar os danos à integridade física das vítimas, pois sem o resgate imediato os danos poderiam ser maiores, podendo ocorrer até mesmo a morte da vítima. O acidente aconteceu no último dia 17 de fevereiro.