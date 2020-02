PRF apreende 906 quilos de maconha em caminhão de mudança na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 900 quilos de maconha que estavam escondidos no fundo falso de um caminhão de mudanças. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (24/2), na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com a corporação, durante fiscalização em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF, foi abordado um caminhão de mudança que seguia de Campo Grande, Mato Grosso, para o estado de Sergipe.

Ao perceberem o nervosismo do motorista, os policiais fizeram uma fiscalização mais detalhada no veículo, com apoio de cães farejadores, que deram sinal da presença de drogas. No fundo falso do caminhão estavam 1.202 tijolos, que totalizam 906 quilos da droga.

O motorista relatou aos policiais que pegou o caminhão em Campo Grande e levaria uma mudança para Sergipe, passando por Salvador, na Bahia, onde deixaria a carga de maconha. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, com a droga e o caminhão, para a 16ª Delegacia de Polícia Civil em Planaltina.

PRF apreende cerca de uma tonelada de maconha na BR-050, em Catalão

No último dia 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de uma tonelada de drogas na BR-050, em Catalão, no Sudeste goiano. Segundo estimativas, esta apreensão de drogas bateu o recorde na região.

Conforme informações da corporação, o carregamento de drogas estava sendo transportado em um caminhão na BR-050. Os ilícitos estavam escondidos em meio a caixas plásticas vazias.

Apesar da estimativa de uma tonelada, a maconha foi retirada para pesagem. Inicialmente, o motorista, de 37 anos, informou aos policiais que saiu de Campinas, em São Paulo, e levaria o carregamento para Teresina, no Piauí. Ele afirmou que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

De acordo com a PRF, desde o início de 2020, 17 pessoas foram flagradas transportando drogas nas rodovias federais que passam por Goiás. Este número corresponde a um total de doze a mais do que no mesmo período do ano passado, quando cinco pessoas foram detidas nas BRs goianas por tráfico.