PRF flagra 75 casos de embriaguez em BRs que cortam Goiás em 3 dias de carnaval

Mesmo com todos os exemplos negativos do que pode resultar a soma entre álcool e direção, muitos motoristas, ao que tudo indica, preferem colocar a própria vida e a de outros em risco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 75 casos de embriaguez ao volante foram registrados nos três primeiros dias das festas de carnaval, de sexta a domingo, nas BRs que cortam Goiás. A operação especial que fiscaliza as rodovias deve ser encerrada na quarta-feira (26/2), à meia-noite.

De acordo com o inspetor da PRF, Newton Morais, o maior teor alcóolico detectado em um motorista nas rodovias federais que passam por Goiás, até agora, foi de um que se envolveu num acidente na BR-153, próximo a Porangatu. Conforme o inspetor, o teste do bafômetros apontou teor alcóolico de 1,16 mg/l.

O inspetor disse ainda que este está sendo um dos feriados de carnaval mais sangrentos de que se tem notícia. Apenas no dia de ontem, domingo, segundo ele, foram seis mortes em rodovias federais em Goiás. O inspetor da PRF disse ainda que, dos casos, a maior parte foi causado por imprudência dos condutores, e não pela chuva.

Veja alguns dos acidentes registrados nas BRs que cortam Goiás

Conforme a PRF, um motorista profissional foi preso por dirigir alcoolizado e provocar acidente grave na madrugada deste sábado (22/2), no km-388 da BR-060, perímetro urbano de Rio Verde.

O motorista de um caminhão dirigia sob efeito de álcool pela contramão, tentando fazer um retorno irregular, quando um automóvel Fiat Palio, com cinco ocupantes, colidiu contra o veículo de carga. Por volta das 2h, o automóvel fazia transporte por aplicativo e transitava em sua mão de direção quando colidiu com o caminhão, que fazia a conversão irregular. Com o impacto, o passageiro da frente foi socorrido com ferimentos graves, o motorista e outros três passageiros tiveram ferimentos leves.

O motorista do caminhão, de 43 anos, fez o teste do “bafômetro”, que acusou o teor alcoólico de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar.

Já na tarde deste domingo, três pessoas perderam a vida num acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-364, no km-333, em Portelândia. A carreta estava carregada com 37 toneladas de madeira e seguia no sentido Santa Rita/Mineiros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, que morreram ainda no local do acidente, conforme constatado pelos bombeiros. Elas ficaram presas às ferragens. As três vítimas eram da mesma família, sendo a mãe, pai e uma criança de cerca de 7 anos.

Um outro acidente também foi registrado na noite de sábado, envolvendo um caminhão e um carro de passeio na BR-153, no km-60, na zona rural da cidade de Porangatu.

Quando os bombeiros militares chegaram no local, constataram que o motorista do veículo de passeio havia sofrido ferimentos. Ele foi socorrido com apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).

A equipe dos bombeiros fez o desligamento das baterias dos veículos para evitar risco de incêndio e também efetuou a limpeza da pista, que ficou suja com os destroços dos veículos e do óleo.