Segunda-feira de carnaval deve ser de chuva e vento em Goiás

Os foliões que pretendem sair às ruas nesta segunda-feira de carnaval devem estar preparados para, possivelmente, se molharem bastante. Isso porque a previsão do tempo para Goiás para o dia de hoje (24/2) é de pancadas de chuva com rajadas de vento.

De acordo com um informativo emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o canal de umidade que atua sobre o estado de Goiás favorece a formação de áreas de instabilidade em todas as regiões. “Com isso teremos pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios”, diz o informativo.

Em Goiânia, está prevista variação de nebulosidade com pancadas de chuvas isoladas. O mesmo está previsto para Rio Verde, Anápolis, Itumbiara, Caldas Novas, Luziânia, Jataí, Catalão e Porangatu.

Segundo o Cimehgo, as informações do boletim do tempo levam em consideração dados das variáveis meteorológicas previstas por modelos meteorológicos e análise de imagens de satélite do dia 24/2 às 7h.

Enquanto chuvas fortes são possibilidade iminente na segunda-feira de carnaval, na terça-feira elas podem não vir

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) corrobora dos dados apresentados pelo Cimehgo. Conforme o instituto, as pancadas de chuva em Goiânia devem ter início na parte da tarde. Quanto à temperatura, a mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 28ºC, com umidade mínima de 50% e máxima de 95%. No turno vespertino a chuva deve vir acompanhada, também, de rajadas moderadas de vento, segundo adiantado pelo Inmet.

Para terça-feira o quadro não deve diferir muito, mas a chuva deve dar uma trégua. De acordo com o Inmet, apenas à noite deve cair um chuvisco. Mesmo assim, o dia deve transcorrer encoberto.

Entretanto, a chuva deve voltar forte à capital nos dias seguintes. Segundo o Inmet, pancadas de chuva devem se abater sobre Goiânia na quarta, quinta e sexta-feira.