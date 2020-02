Vendedores são presos por furto energia do Goiânia Arena em evento

Quatro vendedores ambulantes foram presos por furtarem energia elétrica de postes do Goiânia Arena, onde ocorre um evento gospel de jovens neste feriado de carnaval. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos são donos de barracas de comida e direcionavam parte da eletricidade do local, de forma ilegal, para beneficio próprio.

As prisões ocorreram na noite do último sábado (22/2), primeiro dia da Conferência Jovens Fortes, da União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego). Os vendedores ambulantes foram presos após denúncias de outros comerciantes que estavam nas proximidades.

Foi constatado ainda pelos policiais que os quatro vendedores ambulantes não tinham autorização para comercializarem alimentos durante o evento. Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.

Além de furto de energia no Goiânia Arena, PM combate furto a residência, em Goiás

Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos suspeitos de furtarem uma casa, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. Entre os produtos furtados estão três TVs, perfumes e várias roupas. O crime ocorreu nesta segunda-feira (24/2).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia de que um homem estaria vendendo uma televisão de origem duvidosa no setor Sebastião Herculano. No local, foram encontrados objetos que foram furtados de uma residência, sendo uma TV Samsung de 55 polegadas, uma TV LG de 42 polegadas, uma TV Philips de 42 polegadas, além de diversas roupas e perfumes.

Um jovem de 20 anos foi preso e dois menores, de 16 e 17 anos, apreendidos. Conforme levantamento da PM, o jovem já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, furto, posse de drogas e receptação. Os adolescentes têm passagem por tráfico de drogas e posse de entorpecente.

Após a apreensão dos produtos, todos foram encaminhados à Delegacia de Jataí, para providências cabíveis.