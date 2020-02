Avenida próxima à UFG, em Goiânia, será liberada na próxima segunda (2)

A Avenida Samambaia, próxima à Universidade Federal de Goiás (UFG), que foi interditada nesta segunda-feira (24/2), será liberada para tráfego somente na próxima segunda (2/3), de acordo com informações da Defesa Civil. A via foi isolada após a água de uma barragem, situada no Córrego Samambaia, transbordar e invadir a pista.

Ainda na segunda-feira (24/2), após a interdição, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) fez uma vala para reduzir o nível da água na represa. A situação no local é monitorada pela Defesa Civil, que compõe uma força-tarefa entre o Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Seinfra.

Barragem transborda e invade avenida próxima à UFG

A barragem do Córrego Samambaia, em Goiânia, transbordou na manhã desta segunda-feira (24/2), devido ao grande volume de chuvas. Com isso, a água passou a invadir a Avenida Samambaia, próxima à UFG. A via foi interditada e a área isolada.

De acordo com a Defesa Civil, o barramento situado no córrego Samambaia está com o vertedouro entupido. O entupimento impediu que água seguisse o seu curso normal, passando a invadir a pavimentação da avenida Samambaia, cuja estrutura já está abalada.

Nota na íntegra

Leia abaixo, na íntegra, a nota da força-tarefa publicada pela Defesa Civil de Goiânia: