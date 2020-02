Bebê nasce em viatura durante transporte para hospital, em Planaltina

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta segunda-feira (24/2) para atender uma ocorrência de parto, mas o bebê acabou nascendo na viatura durante transporte para hospital, em Planaltina.

Conforme informações, a equipe se deslocou até o bairro Capão das Negas, em Planaltina, e encontrou a mãe deitada na cama já com a bolsa rompida.

Diante disso, a mulher, que já estava em trabalho de parto, foi conduzida para a Unidade de Resgate para ser encaminhada ao hospital, mas o bebê não esperou e acabou nascendo dentro da viatura dos bombeiros.

Utilizando as técnicas do manual de resgate dos bombeiros, os socorristas auxiliaram o parto e a criança, do sexo masculino. Após o nascimento, mãe e filho foram levados para uma unidade de saúde da cidade e passam bem.

Além do bebê que nasceu em viatura durante transporte para hospital, em Planaltina, outro nasceu em recepção de maternidade pública, em Goiânia

Um paciente de 22 anos deu à luz na recepção da Maternidade Dona Iris, na Vila Redenção, em Goiânia, no último dia 4 de dezembro. Informações preliminares apontam que a mulher, acompanhada da mãe, chegou à unidade por volta das 22h, passou por um triagem e aguardava passar pelo médico, mas o bebê nasceu antes, ali mesmo na recepção.

Por meio de nota, a direção da maternidade informou que a paciente chegou unidade às 22h06, passou pela triagem e foi orientada a esperar pelo médico na área dos consultórios, no entanto, ela teria resolvido esperar pelo atendimento junto da mãe, na recepção, onde não haviam enfermeiras.

“A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, gestora do Hospital e Maternidade Dona Iris, informa que três médicos atenderam no plantão de ontem à noite, período em que foram realizados 45 atendimentos”, diz em trecho da nota.

Ainda de acordo com o texto, após o ocorrido, mãe e bebê foram socorridas e internadas na Maternidade Dona Iris. Apesar do susto, ambas passam bem.