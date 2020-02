Chuvas intensas marcam fim do feriado de carnaval em Goiás, alerta Inmet 

O fim do feriadão de carnaval em Goiás dever ser marcado por chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um alerta de perigo foi publicado nesta terça-feira (25/2), para cinco regiões do estado, sendo elas: Central, Leste, Sul, Norte e Noroeste. O comunicado é válido até a tarde desta quarta-feira (26/2).

Durante o período, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. O órgão também alerta: em caso de chuvas intensas, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Os cuidados devem ser redobrados também nas estradas, onde o fluxo de veículos deve ser bem maior, por conta do fim do feriado.

Mesmo com previsão de chuvas intensas, Goiás continua com temperaturas altas

Ainda segundo o Inmet, até o próximo domingo (1/3), as temperaturas no estado variam de 17ºC a 34ºC, ou seja, mesmo com a ocorrência de fortes chuvas, o calor prevalece nas cidades goianas.

Para esta quarta (26/2), o dia deve ser nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De quinta-feira (27/2) a domingo (1/3), o Inmet também prevê dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações para dias de chuvas intensas em Goiás

Diante das previsões de temporais e ventos fortes, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.