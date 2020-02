Homem é preso suspeito de importunação sexual e suborno, em Ipameri

Um homem suspeito de importunação sexual e suborno foi preso na madrugada desta segunda-feira (24/2), em Iparemi, na região sudoeste do estado de Goiás.

Conforme informações, a irmã da vítima de importunação sexual procurou a Polícia Militar (PM) para contar o que estava acontecendo durante a festa de carnaval.

Segundo relatos da testemunha, um homem estava bêbado e importunando sexualmente sua irmã e tinha medo que ele pudesse começar uma briga. Ela então resolveu denunciar o caso.

A Polícia Militar foi até o homem e o retirou do local. Ao confessar que estava errado, o importunador ofereceu dinheiro aos policiais para que ele fosse liberado.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção ativa e levado para a delegacia do município para as devidas providências.

Além do homem preso suspeito de importunação sexual e suborno, em Ipameri, outro foi preso pela mesma prática contra uma criança, em Goiânia

Um homem, de 45 anos, foi preso na terça-feira (4/2), suspeito de importunação sexual contra uma criança, de 9 anos, no setor Solange Park, em Goiânia.

Conforme informações, o homem estava trabalhando fazendo a pintura de um apartamento em um condomínio da região. Ele então viu a criança, a puxou para um local isolado, a beijou e começou a se tocar.

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local e o porteiro do local ainda viu toda ação. Momento que gritou com o suspeito fazendo com que ele se afastasse da menina.

Diante disso, o porteiro resolveu avisar a mãe da criança, que em seguida acionou a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) para que efetuasse a prisão do suspeito.

Quando chegaram no local, os policiais se depararam com o suspeito trabalhando, como se nada houvesse acontecido. Ao verificar a identidade do homem ficou constatado que ele á possui passagens criminais por furto, roubo e por prática de ato obsceno na presença de uma criança, em 2019.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Mulher, onde foi autuado por importunação sexual. Caso condenado, ele pode pegar de um a quatro anos de multa.