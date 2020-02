Manifestantes interditam BR-060, em Goianápolis

Manifestantes do Movimento Sem Terra interditaram parte da BR-060, em Goianápolis, entre Goiânia e Anápolis, na tarde desta terça-feira (25/2). Informações preliminares apontam que os os protestantes ocupam uma propriedade rural, localizada às margens da rodovia.

Os primeiros levantamentos apontam ainda que o protesto ocorre após cumprimento de uma medida judicial de reintegração de posse, que começou a ser cumprido no início desta tarde (25/2). Foram contabilizados mais de 100 integrantes do Movimento Sem Terra (MST) na rodovia.

Manifestantes deixam BR-060, em Goianápolis, interditada por quase uma hora

Para bloquear a passagem de veículos, eles usaram galhos de árvores para por fogo. O trânsito ficou bloqueado, nos dois sentidos, por cerca de 40 minutos, e um congestionamento de aproximadamente sete quilômetros se formou na região.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no local para controlar a situação. De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, a manifestação ocorreu no quilômetro 103 da BR-060. Por volta de 13h30 o protesto foi encerrado, mas o trânsito continuava lento no local. Segundo informações da PRF, a pista foi liberada às 14h.

Interdição em outra via

A Avenida Samambaia, próxima à Universidade Federal de Goiás (UFG), que foi interditada nesta segunda-feira (24/2), será liberada para tráfego somente na próxima segunda (2/3), de acordo com informações da Defesa Civil. A via foi isolada após a água de uma barragem, situada no Córrego Samambaia, transbordar e invadir a pista.

Ainda na segunda-feira (24/2), após a interdição, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) fez uma vala para reduzir o nível da água na represa. A situação no local é monitorada pela Defesa Civil, que compõe uma força-tarefa entre o Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Seinfra.

A barragem do Córrego Samambaia, em Goiânia, transbordou na manhã desta segunda-feira (24/2), devido ao grande volume de chuvas. Com isso, a água passou a invadir a Avenida Samambaia, próxima à UFG. A via foi interditada e a área isolada.