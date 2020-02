Trio é detido ao tentar sequestrar motorista de app, em Aparecida de Goiânia

Um homem fon preso e dois menores apreendidos suspeitos de tentarem sequestrar um motorista de app, durante uma viagem, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (25/2) e o trio foi detido pela manhã.

De acordo com informações da polícia, durante a corrida, próximo de um clube às margens da BR-153, o homem e dos dois adolescentes anunciaram o assalto ao motorista, um jovem de 23 anos. O trio suspeito usou uma arma falsa para cometer o crime.

Suspeitos de tentar sequestrar motorista de app, em Aparecida de Goiânia, podem ter cometido outro crime

Após a abordagem, um dos suspeitos passou a dirigir o veículo do motorista de transporte por aplicativo. Ainda conforme informações da polícia, os suspeitos tentaram colocar o motorista no porta-malas do carro, mas ele conseguiu fugir e pedir pedir ajuda.

O trio fugiu no carro da vítima, levando ainda dinheiro e o celular dele. Momentos depois, o homem e os dois adolescentes foram abordados por uma equipe da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Eles ainda tentaram despistar os policiais, mas foram detidos ao entrarem em uma casa localizada no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia.

Os suspeitos foram levados foram encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia, onde o caso será investigado. Os primeiros levantamentos apontam que os dois adolescentes apreendidos teriam envolvimento em um outro crime, que tinha como vítima um outro motorista de app, que chegou a ser esfaqueado.

Trio é detido suspeito de furto em Jataí

Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos suspeitos de furtarem uma casa, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. Entre os produtos furtados estão três TVs, perfumes e várias roupas. O crime ocorreu na segunda-feira (24/2).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia de que um homem estaria vendendo uma televisão de origem duvidosa no setor Sebastião Herculano. Os policiais do Tático Móvel do 15º Batalhão da Polícia Militar foram até o endereço denunciado para averiguação.

No local, foram encontrados diversos objetos, que foram furtados de uma residência, sendo uma TV Samsung de 55 polegadas, uma TV LG de 42 polegadas, uma TV Philips de 42 polegadas, além de diversas roupas e perfumes. Após a apreensão dos produtos, todos foram encaminhados à Delegacia de Jataí, para providências cabíveis.