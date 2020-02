Bombeiros combatem incêndio em casa, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde desta terça-feira (25/2) para atender uma ocorrência de combate a incêndio em uma casa, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Conforme relatos de testemunhas, a casa foi incendiada por um grupo de pessoas que invadiu o local e fugiu em seguida. A residência estava vazia e não tinha moradores habitando.

Quando os militares chegaram no local, constataram que o fogo estava em apenas um dos quartos, onde havia danificado o telhado, móveis e algumas roupas. A rápida ação dos militares evitou que as chamas se alastrassem para outros cômodos e residências vizinhas.

De acordo com os bombeiros, vários litros de água foram necessários para conter as chamas. Apesar do estrago, não houve vítimas. O local ficou sob responsabilidade do vizinho, já que o proprietário não foi localizado.

Além dos bombeiros que combateram incêndio em casa, outros também atuaram em incêndio em mercearia, também em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atuou em uma ocorrência de combate a incêndio em uma mercearia, no Parque Industrial Mingone, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Os militares foram acionados pelo proprietário do estabelecimento comercial e, quando chegaram no local, inciaram o combate às chamas para evitar que elas se alastrassem para o restante do imóvel ou locais vizinhos.

Com o uso de mangotinho, a equipe dos bombeiros fez a extinção do foco dentro do comércio que estava entrando um processo de aquecimento. Ainda foi feito o resfriamento do local e cerca de 90% do patrimônio do local foram preservados.

De acordo com a guarnição, para controlar o incêndio foram utilizados mil litros de água. Apesar do susto, ninguém se feriu. Não foram divulgadas informações sobre o que teria causado o incêndio.