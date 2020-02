Caminhão-cegonha pega fogo após bater em cabine de pedágio, em Goiás

Um caminhão-cegonha pegou fogo, na noite desta terça-feira (25/2), após bater na cabine de praça de pedágio, em Professor Jamil, município de Goiás a cerca de 69 quilômetros da capital.

Segundo levantamentos preliminares, a carreta saiu de São Paulo e seguia para Brasília, no Distrito Federal, com carga completa de veículos da marca Chevrolet.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 22h30, no km 553 da BR-153, pois o motorista teria dormido ao volante, conforme relatou o condutor à PRF.

Após dormir, o motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo com a cabine da praça de pedágio de Professor Jamil, na região Sul do estado. Com o impacto, o cavalo mecânico pegou fogo e parte da carga de veículos foi incendiada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e a Concessionária que administra a rodovia foram acionados para atuar no combate ao incêndio. O fogo só foi controlado duas horas depois. Participaram da ocorrência seis unidades de combate a incêndio do CBMGO.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi conduzido para uma unidade de saúde em Hidrolândia.

Além do caminhão cegonha que pegou fogo após bater em cabine de pedágio, outro também foi incendiado em acidente, em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou do atendimento à uma ocorrência na tarde de sábado (15/2), onde um caminhão pegou fogo e o motorista ficou gravemente ferido em uma batida na BR-060, em Acreúna.

Conforme informações da PRF, o acidente aconteceu no km 313 e a rodovia ficou parcialmente interditada. O acidente envolveu dois caminhões carregados de soja.

Segundo vestígios no local, os dois veículos seguiam sentido Rio Verde para Acreúna quando uma das carretas, que transportava farelo de soja, bateu na traseira do outro veículo, que estava carregada com soja a granel.

Com o impacto da batida, o caminhão que bateu na traseira começou a pegar fogo e o motorista, de 57 anos, sofreu ferimentos graves. A PRF informou que ele teve parte do corpo queimado e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Acreúna.