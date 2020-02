Deputado Vitor Hugo se desculpa por confundir Goiânia com Cidade de Goiás

O deputado Vitor Hugo (PSL), líder do governo Bolsonaro na Câmara, publicou uma nota se desculpando após confundir Goiânia com a Cidade de Goiás, a antiga Goiás Velho. O erro consta em um requerimento apresentado por ele na Câmara dos Deputados, para realização de sessão solene em comemoração ao aniversário de Goiânia, celebrado no dia 24 de outubro.

No texto, o deputado afirma que Goiânia foi ”anteriormente conhecida como Cidade do Goiás ou Goiás Velho”, o que na verdade diz respeito à história da antiga capital do Estado. A confusão repercutiu de forma negativa nas redes sociais.

Em nota, o deputado Vitor Hugo (PSL) admite e se desculpa pelo erro. O parlamentar reitera que o requerimento será retirado e um novo documento, corrigido, será apresentado. “Todas as providências para a correção do documento serão adotadas no mais curto prazo”, diz nota.

“Peço desculpas sinceras pelo erro cometido”, diz Vitor Hugo

O documento com o erro foi divulgado nesta terça-feira (25/2) por um jornal no local, que o deputado cita na nota oficial. Leia abaixo na íntegra:

Acerca da nota publicada pelo Jornal O Popular, no dia 25 de fevereiro de 2020, sobre requerimento de minha autoria para realização de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à Cidade de Goiânia, esclareço o que se segue:

1. O intuito maior do documento é formalizar um pedido ao Presidente da Câmara para autorizar a realização de homenagem solene no Plenário daquela Casa Legislativa em favor de nossa Capital e das pessoas que, com seus esforços, ajudaram a sua edificação e a sua consolidação ao longo da História;

2. Outros requerimentos semelhantes, voltados para municípios, unidades militares ou datas nacionais foram elaborados pela minha equipe e endossados por mim.

3. No requerimento voltado para a Cidade de Goiânia, há realmente erro ao afirmar que essa capital um dia fora chamada de Cidade de Goiás ou Goiás Velho.

4. Todas as providências para a correção do documento serão adotadas no mais curto prazo, com a retirada desse requerimento e a apresentação de um novo, corrigido e à altura do valor dos goianos que, ao longo do tempo, contribuíram para a construção e a evolução da nossa Capital;

5. Peço desculpas sinceras pelo erro cometido.

6. Comentários maliciosos e oportunistas estão sendo feitos acerca de alegada falta de vínculo real meu com o Estado. Baiano de nascimento e carioca por criação, cheguei em Goiás em 2003; aqui casei com uma anapolina e tive um filho goianiense; estudei Direito na UFG; servi quase uma década no Comando de Operações Especiais em Goiânia; morei 3 anos em Luziânia; aqui tenho amigos, parentes e patrimônio. A decisão consciente de me candidatar por Goiás está em consonância com o amor e o sentimento de identificação que tenho por sua gente, suas tradições, seus costumes e suas terras;

7. Tenho lutado para conseguir melhorias para o Estado de Goiás nas interações com o Presidente da República e seus Ministros, além de trabalhado em coordenação com nosso Governador e os demais parlamentares federais. Nesse sentido, alinhado com as políticas dos Governos Federal, Estadual e Municipais, entre emendas individuais e de bancada e gestões nos Ministérios, indicamos mais de R$ 16 milhões para 29 municípios na área de saúde; mais de R$ 6 milhões para a segurança pública; mais de R$ 8,5 milhões para aquisição de 40 ônibus escolares para 28 municípios, entre outros, num valor total que supera os R$ 40 milhões e não vamos parar por aí (a lista completa será divulgada em nossas redes sociais ao longo do ano).

8. Reafirmo meu compromisso com o Estado de Goiás e me coloco à disposição na Liderança do Governo na Câmara – e também a partir do meu mandato parlamentar – para toda e qualquer interação que possa redundar em avanços para Goiás e para o Brasil. Muito obrigado.