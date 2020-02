Encontrado corpo de homem que se afogou no Rio Corumbá, em Goiás

Foi localizado no final da manhã da última terça-feira (25/2) o corpo do homem que se afogou no Rio Corumbá, na região da Usina Velha, em Goiás. O caso ocorreu na segunda-feira (24/2), e o Corpo de Bombeiros vinha realizando buscas desde então. A vítima de afogamento teria tentado atravessar o rio pelo leito, quando caiu após se desequilibrar.

A descoberta do corpo do homem, de 55 anos, foi feita pelos bombeiros dos municípios de Anápolis, Goianésia e Pirenópolis, numa ação conjunta. Segundo a corporação, o corpo foi encontrado boiando a cerca de um quilômetro do local que havia sido apontado como do afogamento.

Conforme o major Thiago Costa a um veículo local, a vítima havia tentado atravessar o Rio Corumbá pelo leito na segunda-feira, quando acabou se desequilibrando e caindo na água. Mesmo com o fato de o nível do rio não estar tão alto, o local é de forte correnteza, o que contribuiu para que o homem fosse arrastado.

Os bombeiros informaram que foram realizadas buscas de alta complexidade a montante e a jusante dos vertedouros da usina, bem como, nas corredeiras ao longo do rio.

Além de caso de homem que se afogou no Rio Corumbá, outros quatro afogamentos foram registrados no período de carnaval

De acordo com um levantamento do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram afogadas durante o período do carnaval em Goiás, todas do sexo masculino. A corporação dá dicas para evitar acidentes deste tipo.

De acordo com o capitão Luciano Alexandre Freitas a um veículo local, é preciso tomar alguns cuidados para evitar afogamentos em qualquer situação que haja água corrente. Entre elas, ele cita o cuidado de não entrar em águas desconhecidas, e, se entrar, usar sempre colete salva-vidas; se ver alguém se afogando, não tentar entrar na água e salvar a pessoas, mas utilizar algum objeto para puxá-la ou algo com que ela possa flutuar; ficar sempre atento sempre com as crianças e, em locais de água corrente, mantê-las sempre sob supervisão de um adulto.