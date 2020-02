Homem é preso em canavial, na BR-452, suspeito de receptar tratores furtados

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de receptar dois tratores furtados, avaliados em R$ 160 mil. Os veículos foram furtados de uma propriedade rural em Pontalina, na noite da última segunda-feira (24/2) e recuperados nesta quarta-feira (26/2), em um canavial, às margens da BR-452, entre Itumbiara e Bom Jesus.

De acordo com informações da Polícia Civil, a apreensão dos tratores evitou que a vítima sofresse um prejuízo de R$ 160 mil, já que os veículos não possuíam seguro. O homem foi autuado por receptação qualificada, crime com pena máxima de até oito anos de reclusão.

Ele foi recolhido ainda na tarde de hoje (26) no Presídio de Sarandi, em Itumbiara. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara, com o apoio do Grupo Especial de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Gepatri).

Menor é autuado suspeito de receptar semijoias furtadas e dar à namorada, em Catalão

Também durante o feriado de carnaval, um menor de 16 anos foi apreendido e autuado suspeito de receptar semijoias furtadas e presentar namorada. Os produtos foram furtados de uma moradora de Goiandira, no interior de Goiás, e supostamente entregues ao adolescente, para compensar uma dívida de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em outubro do ano passado, mas as semijoias foram recuperadas na última sexta-feira (21/2), na cidade de Catalão. Durante investigação e diligências referentes a furto a residência, as equipes policiais encontraram os objetos furtados em posse de uma adolescente, de 16 anos, que havia sido presenteada pelo namorado, também de 16 anos. Segundo apurado, o menor, supostamente infrator por tráfico de drogas, teria recebido as semijoias de uma mulher, suspeita de autoria do furto, em pagamento às dividas de compra de drogas.

Após a apreensão, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Goiandira. Os adolescentes foram autuados em procedimento próprio por receptação, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o inquérito policial segue aberto para apuração do crime de furto.