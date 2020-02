Hospital de Urgências de Goiânia divulga edital para processo seletivo

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) divulgou, nesta quarta-feira (26/2), um edital de processo seletivo que visa o preenchimento de 12 cargos em diversas áreas.

As inscrições podem ser feitas nos dias 3 e 4 de março, de forma presencial no auditório do Bristol Evidence Hotel, localizado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A inscrição é gratuita.

Para se inscrever, o candidato deverá verificar se preenche os requisitos básicos exigidos no edital, sendo:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso estrangeiro;

Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Ter 18 anos;

Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Conhecer as exigências estabelecidas no Edital e estar de acordo com elas.

Vagas para o Hospital de Urgências de Goiânia

São ofertadas vagas em 12 áreas de atuação, voltadas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, destinadas a formação de cadastro reserva para vagas que surgirem no quadro de colaboradores do hospital.

Nível médio/técnico: Técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho, assistente administrativo de departamento pessoal, assistente administrativo e assistente administrativo sênior;

Nível superior: Enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social e analista de recursos humanos.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.400,00 a R$ 2.450,00, acrescido de R$ 450,00 para alguns cargos de funções da saúde pela atuação na tutoria da residência multiprofissional. A carga horária é de até 44 horas semanais.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo é composto por duas etapas, sendo a inscrição e avaliação.

1ª etapa: Realização da inscrição, onde o candidato deve comparecer presencialmente no auditório do Bristol Evidence Hotel, entre os dias 3 e 4 de março.

2ª etapa: Realização de uma avaliação online de conhecimentos gerais, que será disponibilizada no site do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) nos dias 9 e 10 de março.

A relação dos candidatos aprovados em cada etapa será divulgada no endereço eletrônico do INTS, assim como a relação final dos candidatos aprovados em ordem de classificação.