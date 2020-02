Motorista morre após capotar caminhão em serra na GO-154, em Pilar de Goiás

Um motorista de caminhão morreu durante a madrugada desta quarta-feira (26/2) após capotar o caminhão em uma serra na GO-154, na zona rural de Pilar de Goiás, a cerca de 244 quilômetros da capital.

Conforme informações, os bombeiros de Ceres foram acionados por volta de 1h da madrugada de hoje (26/2) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o motorista estava descendo a serra quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista, capotando em seguida.

Quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram que o motorista estava preso às ferragens, porém já sem vida. Diante disso, eles solicitaram ajuda de uma pá carregadeira para puxar o veículo para cima. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a família.

Além do motorista que morreu após capotar caminhão em serra na GO-154, em Pilar de Goiás, outro ficou ferido na GO-010, em Luziânia

Um motorista, de 52 anos, ficou ferido após um capotamento na GO-010, na manhã do último dia 2 de janeiro de 2020, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu no km 139, na zona rural da cidade. O veículo seguia sentido Vianópolis/ Luziânia.

Segundo vestígios no local, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e chocou-se contra duas árvores, capotando em seguida.

Quando chegaram ao local, o motorista já estava fora do veículo, encontrava-se consciente, orientado, andando e conversando. Além disso, ele ainda estavam com algumas escoriações no pescoço e na mão direita.

Como o motorista se recusou a ir para uma unidade hospitalar, a equipe fez os curativos no local do acidente. Ele estava sozinho no veículo.