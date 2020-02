Mulher esfaqueia marido e alega legítima defesa, em Catalão

Uma mulher de 26 anos foi presa no final da tarde da última terça-feira (25/2) após ter esfaqueado o próprio marido, em Catalão, município a 262 quilômetros de Goiânia. Conforme a própria suspeita, ela só teria cometido o crime para se defender das agressões que sofria por parte do cônjuge.

A mulher foi presa em sua residência, localizada no bairro São João, em Catalão, onde ocorreu o crime. O crime teria ocorrido por volta das 16h de ontem. Ao ser detida pela polícia, a mulher, que é natural de Anápolis, alegou que atacou seu marido com golpes de faca para se defender de suas agressões.

A vítima, um homem de 34 anos, teve ferimentos na região do tórax. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o transporte da vítima para o Pronto Socorro da Santa Casa de Catalão.

A suspeita do crime foi presa em flagrante no início da noite pela Polícia Militar do Estado de Goiás, e levada para a Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Catalão. Ela ficou à disposição da autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis, e deve responder por tentativa de homicídio.

Além de caso de Catalão, em Aparecida de Goiânia uma mulher foi presa após matar marido para, supostamente, se defender dele

No dia 26 de dezembro do ano passado, uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante acusada de matar seu marido com golpes de canivete no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. O crime teria sido executado na frente da filha da vítima, uma menina de 9 anos, e do filho do casal, um menino de apenas 2 anos de idade. Há duas versões do crime: uma dada pela mulher, que alegou legítima defesa, e outra dada por um amigo da vítima.

Na versão de Vannubya, o crime ocorreu quando, após uma discussão, Diego saiu de casa, na véspera do Natal, e só voltou dois dias depois, na última quinta-feira. Ela contou aos policiais na época que o marido chegou em casa extremamente agressivo e sob efeito do álcool, passando a agredí-la. Foi quando ela, conforme seu relato, revidou as agressões e o golpeou com um canivete. Todo o ocorrido foi presenciado pelas duas crianças do casal.

Vannubya tinha uma medida protetiva contra Diego desde dezembro do ano passado. Entretanto, alguns meses após a expedição da medida os dois voltaram a morar juntos. Conforme relato de Vannubya e de alguns familiares, ela era frequentemente alvo de agressões por parte de Diego.

Porém, um amigo de Diego deu outra versão para o crime. O indivíduo, que possui uma distribuidora de bebidas, relatou à Polícia que Diego estava ingerindo bebidas alcoólicas em seu estabelecimento quando pediu uma carona para casa.

O amigo, então, teria levado Diego e sua filha de 9 anos à residência localizada no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. Segundo ele, ao chegar em casa o amigo teria descoberto que Vannubya havia queimado todos os seus pertences pessoais no quintal da casa. Logo depois, ainda segundo o amigo da vítima, Vannubya, que estava enrolada em uma toalha, sacou um canivete e partiu para cima de Diego, desferindo golpes com a arma branca.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para retirada do corpo e exame cadavérico. A mulher foi encaminhado para a delegacia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de homicídio.