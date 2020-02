Ônibus com 38 passageiros é apreendido com irregularidades na BR-060, em Goiânia

Um ônibus interestadual com 38 passageiros foi apreendido, na manhã desta quarta-feira (26/2), com diversas irregularidades na BR-060, no km 132, no município de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocupantes do veículo acionaram a Central da PRF em Goiânia e denunciaram algumas irregularidades apresentadas no veículo em que viajavam.

Diante disso, os policiais rodoviários federais conseguiram fazer a abordagem do veículo na Unidade Operacional da PRF do Parque Ecológico. Os passageiros disseram que saíram de Teresina, no Piauí, e tinham como destino Goiânia, em Goiás. Eles alegaram que o ônibus estava em condições precárias.

Durante fiscalização veicular, os agentes constataram diversas irregularidades, como os vidros dianteiros trincados; pneus sem condições de uso.; ar condicionado inoperante submetendo os passageiros a uma temperatura insuportável; sem água potável; e com mau cheiro.

Em vista das condições inadequadas e da situação precária, a PRF apreendeu o veículo e outro coletivo foi acionado para pegar os passageiros e dar prosseguimento à viagem.

Além do ônibus com 38 passageiros apreendido com irregularidades na BR-060, em Goiânia, um micro-ônibus escolar também foi apreendido pelo mesmo motivo em Rio Verde

Um micro-ônibus escolar foi apreendido com várias irregularidades, no último dia 4 de outubro, na BR-060, em Rio Verde, a 233 quilômetros de Goiânia, na região Sudoeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de transporte escolar, que apresentava diversas irregularidades, estava indo buscar alunos para levar ao colégio.

O micro-ônibus seguir para pegar cerca de 21 alunos do ensino fundamental e médio na zona rural do município. Porém, o veículo não chegou ao destino, pois ficou retido na unidade da PRF.

Durante averiguação de veículo, os policiais constataram que ele estava com os quatro pneus eu mau estado de conservação, o limpador do para-brisas estava danificado e, ainda, transportava equipamentos perfurocortantes no compartimento de passageiros.

O micro-ônibus é de uma empresa particular, mas presta serviços para a prefeitura municipal de Rio Verde. Ele foi retido na unidade da polícia e autuado.