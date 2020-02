Prefeito Gustavo Mendanha é diagnosticado com trombose venosa

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, precisou ser hospitalizado na noite desta terça-feira (25/2), após sentir fortes dores de cabeça. A internação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, que inicialmente não divulgou o motivo.

Gustavo Mendanha está internado no Hospital Santa Mônica, na Vila Sul, em Aparecida de Goiânia. Ele passou por avaliação médica e foi diagnosticado com uma trombose venosa. Em um vídeo, publicado pelo político publicou nas rede sociais, ele tranquiliza a todos sobre seu estado de saúde e explica como tudo ocorreu.

“Amigos, boa noite tô passando aqui pra acalmar todos vocês que me acompanham e torcem por mim. No dia de ontem eu tive uma dor de cabeça que me deixou muito mal. Eu passei o dia todo com ânsia de vômito e decidi procurar um médico”, disse Mendanha. “Escolhi vir aqui pra o Hospital Santa Mônica, que é conveniado com o município, onde as pessoas de Aparecida são tratadas”, completou no vídeo.

Gustavo Mendanha continuou: “já de primeiro fiz o exame de tomografia, que identificou que eu estava com quadro de trombose venosa. De imediato o doutor Francisco, que chefia a equipe médica, passou uma medicação pra que pudesse haver essa descoagulação e pediu que eu ficasse internado na UTI, para tratamento intensivo. Pra que se tiver qualquer problema eu estar bem amparado. Ficarei aqui nos próximos seis dias, três na UTI e três dias no quarto.”

Nas imagens, o prefeito diz ainda que está “muito bem” e pede desculpas pelos dias que precisa ficar afastado, em obervação médica.