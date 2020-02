Teatro Goiânia abre temporada 2020 com Orquestra Sinfônica da capital

O Teatro Goiânia abre, no próximo domingo (1/3), a partir das 11h, sua temporada 2020. Assim, o Teatro recebe o concerto “Jaime Alem – Viola Caipira e Orquestra”, com a Orquestra Sinfônica de Goiânia e Jaime Alem. Ele, que é violonista, compositor e arranjador, se destacou como diretor musical de Maria Bethânia por 28 anos. Dessa forma, a celebração conta com a participação especial dos apresentadores Cris Mullins e Pollyana Bento. A entrada é gratuita.

Juntos, a Orquestra e Jaime Alem trazem composições próprias e homenagem a alguns grandes compositores brasileiros. Assim, o concerto será apresentado em dois atos: Assim, no I Ato, além de composições próprias, serão executadas obras de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga e Catulo da Paixão Cearense. Além disso, o Ato II Ato apresentam a Suíte Caboclinha, peça composta de quatro movimentos que exploram o universo caipira e remetem as culturas regionais do Sul, Sudeste e Nordeste brasileiros.

Essencialmente instrumental e evidenciando as influências do Brasil caboclo na obra do Maestro Jaime Alem, o concerto conta com a participação especial da cantora Nair Cândia nos temas: O boto, Ave Maria das violas, Meu relicário e Cora Coragem, música inspirada em Cora Coralina em homenagem a Goiás. Assim, o evento também abre temporada 2020 da Orquestra Sinfônica de Goiânia, com regência do Maestro Eliseu Ferreira.

Teatro Goiânia

O Teatro Goiânia é o mais nobre e tradicional espaço cultural da cidade. Ele integra o conjunto arquitetônico do início da capital. Dessa forma, trata-se de projeto do arquiteto Jorge Félix, que o concebeu em estilo art déco. Sua construção teve início em 1940.

O Correio Oficial de 12 de junho de 1942, trazia a informação: “A inauguração do Cine-Teatro Goiânia vai ser marcada por uma super produção da Metro Goldwyn Mayer, na próxima terça-feira”. Assim, um DC-3, avião que trouxe autoridades para o Batismo Cultural da cidade, aterrissou na pista da Avenida Tocantins, onde hoje está a Praça do Avião no Setor Aeroporto. À entrada do Cine-Teatro, o então interventor federal no Estado, Pedro Ludovico Teixeira descerrava a placa, dando por inaugurada a mais luxuosa casa de espetáculos da nova capital.

Foi no Cine-Teatro Goiânia que se relizou o Batismo Cultural de Goiânia – a sessão solene de inauguração com discursos, entrega da chave da cidade ao primeiro prefeito, Venerando de Freitas, e uma movimentada programação cultural, que reuniu governadores, intelectuais e ministros.

Assim, em 2020 o Teatro Goiânia mantém os detalhes arquitetônicos de sua concepção original. Sua última reforma, foi em 1998. Dessa forma, na reforma geral, recebeu 100 novos lugares. Com isso, passou a acolher 836 pessoas. Outro aspecto de reforma foi a retirada da antiga lanchonete que funcionava em suas dependências, descaracterizando o projeto original.

Serviço

Abertura Temporada 2020 Teatro Goiânia – Orquestra Sinfônica de Goiânia e Jaime Alem

Quando: 1º de março, às 11h

Onde: Teatro Goiânia – Rua 23, nº252 – Centro

Entrada: Gratuita