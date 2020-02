Com casos suspeitos de coronavírus, governo diz que “Goiás está preparado”

Após a divulgação de dois casos sob suspeita de coronavírus em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) assegurou que o estado está preparado. “Nenhum Estado cumpriu os protocolos e as exigências como nós. A todo o momento, temos novas informações sobre a proliferação e não podemos impedir sua chegada, mas estamos tomando todas as providencias necessárias. O que nós não podemos é criar um clima de pânico na sociedade”, pontuou.

A declaração foi dada nesta quinta-feira (27/2), durante entrevista coletiva no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), onde o governador e outras autoridades fizeram uma visita no período da manhã. De acordo com ele, a visita foi feita com objetivo tranquilizar a população goiana, após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no país. Caiado assegurou que a situação está sob controle e não há qualquer motivo para preocupação.

Na entrevista, o governador goiano explicou que se algum caso for confirmado no estado, o governo não vai agir de forma diferente. “Se nós tivermos o diagnóstico, seremos os primeiros a comunicar imediatamente. Governamos com total transparência. A partir do resultado final, se existir um quadro com sinalização mais grave, o hospital já está dotado de uma sala de isolamento, com toda a segurança. Caso haja um aumento do número de confirmados, já temos outros hospitais do Estado preparados para recebê-los. Tudo dentro de uma progressão muito bem elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde, para que possamos dar uma atenção a todos os goianos que amanhã possam vir a ser acometidos”, garantiu.

Casos suspeitos de coronavírus são investigados em Goiás

Em Goiás, conforme informado pelo governo, três pacientes deram entrada no HDT sob suspeita de infecção. Uma paciente não apresentou evolução do quadro e foi liberada. Outros dois seguem internados na unidade, em observação. Tratam-se de uma senhora e de um rapaz de 22 anos. Ele regressou de viagem à Itália há 11 dias e foi encaminhado pela Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu.

Os dois pacientes tiveram material coletado para realização do exame no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). O resultado deve sair em até 72 horas. Segundo o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, Goiás ainda se encontra no que é considerado nível 0. “São cinco níveis, indo até 4. Zero é quando não há nenhum caso confirmado”, explicou.

A assessora da Diretoria Técnica do HDT, Jacqueline Rangel, salientou que HDT é o único hospital no Estado que dispõe leito de isolamento de nível 4 e com a expertise necessária para tratamento de pacientes. “Este leito está disponibilizado para a Secretaria [de Saúde] e para o Estado, para todas as suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. É um leito totalmente isolado e seguro, oferecendo condição do profissional se paramentar antes de ter contato com o paciente e desparamentar após o contato, depois sair desse isolamento”, explicou.

Referência

Durante a coletiva, Caiado reiterou que o Lacen é uma referência em todo o Centro-Oeste, sendo determinante no diagnóstico de todos os 34 brasileiros que vieram da China, assim como os 24 assistentes que ficaram acompanhando os repatriados, somando 58 pessoas que ficaram em isolamento na Base Aérea de Anápolis por 14 dias.

Na avaliação do governador, que é médico, a busca por máscaras é desnecessária e que neste momento não há razões para que as pessoas saiam de sua rotina normal. Segundo ele, neste momento, não há ainda quaisquer recomendações para medidas que não sejam aquelas já fornecidas tanto pelo Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde.

Ainda não foi descartada a instalação de barreiras sanitárias no aeroporto e na rodoviária de Goiânia.