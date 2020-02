Flamboyant In Concert anuncia as sete apresentações de 2020

Em 2020, o Flamboyant In Concert chega mais eclético, com novos shows e apresentações inéditas a partir da mistura de gêneros musicais. Isto porque, o projeto lançado em 2005, contará com sete apresentações, a maioria delas com repertório escolhido exclusivamente para a temporada em Goiânia, segundo a organização. Assim, o primeiro show será no dia 24 de março, com Martinho da Vila e participação de Roberta Sá. Além disso, entre os nomes que se apresentam pela primeira vez no projeto, o destaque é para a banda Falamansa, o duo Anavitória e o sambista Zeca Pagodinho, que fecha a temporada, em outubro.

Dando sequência aos shows, no dia 28 de abril tem show da banda Falamansa. Ademais, a apresentação terá a participação especial da cantora paraibana Elba Ramalho. Já no dia 26 de maio é a vez da banda Jota Quest, que traz um show de pop rock. Além deles, a apresentação terá a presença de Wilson Sideral e também do Mateus, da dupla Jorge e Mateus.

Apostando nos clássicos do rock brasileiro a banda Titãs chega ao palco do Flamboyant In Concert no dia 23 de junho, com um show acústico. Além disso, no dia 25 de agosto, tem show da banda Biquini Cavadão com participação especial. Assim, tem apresentação do cantor Sidney Magal.

Anavitória, formado por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, entrará pela primeira vez no palco do Flamboyant In Concert no dia 29 de setembro. Dessa maneira, o duo revelação da MPB destacará um repertório para acalmar os ouvidos e o coração.

E para entrar no clima de roda-de-samba, ninguém melhor do que Zeca Pagodinho, que se apresenta pela primeira vez no evento. Assim, ele encerra a temporada do Flamboyant In Concert 2020, no dia 27 de outubro.

Ingressos

Em todas as apresentações, o evento terá capacidade de público para cerca de três mil pessoas. Portanto, haverá cadeiras numeradas e organizadas por setor. Além disso, os ingressos são limitados e poderão ser adquiridos mediante trocas de notas fiscais de lojas do Flamboyant Shopping.

Para o Setor vermelho, troca-se um ingresso a cada R$1.200 em compras. Para o Setor verde, um ingresso é trocado a cada R$800 em compras. Além disso, para o Setor azul, troca-se um ingresso para cada R$500 em compras. A troca é limitada a quatro convites por CPF.

Flamboyant In Concert 2020

24/03 – Martinho da Vila – com participação de Roberta Sá

28/04 – Falamansa – com participação de Elba Ramalho

26/05 – Jota Quest – com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

23/06 – Titãs Acústico

25/08 – Biquini Cavadão – com participação de Sidney Magal

29/09 – Anavitória

27/10 – Zeca Pagodinho