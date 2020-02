“Imoral”, diz MP sobre médico do SUS que cobrava por serviços, em Catalão

Um profissional urologista que realizava atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Catalão, em Goiás, teve sua condenação requerida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) após o órgão constatar que ele fazia cobranças por serviços de saúde que deveriam ser inteiramente gratuitos. O médico do SUS teria sido gravado em conversa com a mãe de um menino de 3 anos dizendo que só atenderia seu filho mediante pagamento de R$ 400. O MP-GO chamou a conduta em questão de “ilegal, ilegítima e imoral”.

Na ação do MP-GO, na pessoa da promotora de Justiça Ariete Cristina Rodrigues Vale, é pedida a condenação do médico por ato de improbidade administrativa.

Conforme detalhado no pedido do MP-GO, a mãe de um menino de 3 anos procurou a promotoria local para relatar que o médico teria se negado a analisar os exames de seu filho, assim como assinar guia de encaminhamento. O médico teria alegado que só faria a análise dos exames em seu consultório particular mediante o pagamento de R$ 400,00. Um dos argumentos do profissional foi o de que receberia pouco do SUS.

Na conversa, que foi toda gravada pela mãe da criança, ela argumentou com o médico que iria procurar ajuda no Ministério Público, momento no qual ele diz que, se ela fosse ao MP, deveria esquecer aquela conversa.

Na ação, a promotora de Justiça Ariete Cristina defende que a atitude do profissional de saúde é “ilegal, ilegítima e imoral”, uma vez que “as pessoas têm garantido o direito ao acesso universal e igualitário às ações de saúde previstas pelo SUS”.

Médico do SUS que cobrava por serviços, em Catalão, disse não se lembrar do caso levantado pelo MP-GO

Questionado pelas autoridades sobre a denúncia, o médico disse que era o único urologista credenciado pelo SUS no município e que prestava seus serviços no Posto de Saúde do Bairro São João e na Santa Casa de Misericórdia de Catalão, e que não se lembrava desse caso em específico. Ele acrescentou .

De acordo com ele, antes de realizar qualquer cirurgia pelo SUS, oferece a retirada de pontos (de cirurgia) pelo sistema, de forma gratuita, ou em seu consultório particular, onde o paciente pode contar com um atendimento mais cuidadoso e detalhado. O médico afirmou ainda que o atendimento em seu consultório depende da condição social do paciente: se for uma pessoa sem recursos, o valor é de R$ 250,00 e, se for um paciente mais abastado, o valor sobe para R$ 400,00.

Para a promotora, restou comprovado que a conduta do réu configura ato de improbidade administrativa. Na ação, é pedida a condenação do médico nas sanções do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, o qual prevê a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios.