Saúde de Formosa encaminha homem com suspeita de coronavírus para HDT

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Formosa, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal, confirmou que encaminhou, nesta quinta-feira (27/2), um homem de 35 anos, com suspeita de coronavírus, para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia. Segundo a nota oficial, o paciente esteve recentemente fora do país, especificamente na Croácia e teve escalas em Frankfurt na Alemanha. Ele apresenta todos os sintomas do vírus desde o dia 18 de fevereiro.

Até o comunicado deste novo caso suspeito, Goiás tinha apenas dois pacientes internados em observação no HDT, sendo uma senhora e de um rapaz de 22 anos, que voltou de viagem à Itália há 11 dias e foi encaminhado pela Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, na capital.

Saúde de Formosa cumpre procedimento padrão em caso de suspeita de coronavírus, diz nota oficial

Ainda conforme a nota publicada pela Prefeitura de Formosa, o encaminhamento de pacientes com suspeita no Covid-19, o novo coronavírus, para o HDT é um procedimento padrão, recomendado pelo Estado de Goiás. Quem teve contato com o homem que apresentou sintomas do coronavírus deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima, UPA-24h ou Hospital Municipal de Formosa.

Leia a nota oficial na íntegra: