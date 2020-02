Suspeito envolvido na morte do advogado Hans Brasiel é preso, em Aruanã

Foi preso na manhã da última quarta-feira (26/2), mais um suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Hans Brasiel da Silva, de 31 anos. Dessa vez, a Policia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) efetuou a prisão do provável mandante do crime.

Segundo a PC-GO, o suspeito também é um advogado renomado na comarca de Aruanã. Além disso, ele era um dos rivais da vitima, que trabalhava na área criminal e já tinha passado por uma tentativa de assassinato, em 2018.

Desde o dia em que ocorreu o crime, a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) criou uma Força Tarefa para investigar o mandante do crime. Além disso, durante as últimas semanas foram produzidas provas periciais e elementos informativos robustos, testemunhas e de inteligência policial, que levaram a prisão preventiva do suspeito de ser mandante.

Acima de tudo, o suspeito, que nega envolvimento com o crime, estava se escondendo da ação policial em uma chácara na região periférica de Aruanã.

Morte do advogado Hans Brasiel da Silva: relembre o caso

Primeiramente, o crime ocorreu no inicio do mês de fevereiro (6/2), durante uma tarde, em Aruanã. A vitima estava trabalhando em seu escritório, quando dois homens em uma moto se aproximaram do local e efetuaram quatro disparos de revólver calibre 38 contra a vitima.

Acima de tudo, dois dos disparos acertaram Hans Brasiel da Silva, levando a morte do advogado. Além disso, um dos disparos acertou um dos clientes do advogado, que sobreviveu sem nenhuma sequela.

Por fim, os executores foram presos em flagrante em uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado de Goiás e da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) no local. Se tratava de um homem e um menor de idade. Segundo relato da PC-GO, os dois confessaram o crime, sendo que também declararam que faziam parte de uma facção criminosa e que foram acionados para cometer o crime.