Trabalhador fica ferido após ser atingido por gaiola de materiais, em Luziânia

Um trabalhador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após ser atingido por um gaiola de içar materiais de construção. O resgate ocorreu nesta quinta-feira (27/2), em uma obra em Luziânia, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da corporação, o homem de 39 anos estava em um canteiro de obras quando uma gaiola de içar materiais se soltou do cabo e o atingiu. Ele foi encontrado e resgatado consciente, apresentando com corte contuso na cabeça.

Após os primeiros socorros, o trabalhador foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O resgate foi feito por uma equipe do Bombeiros do 5º Batalhão.

Trabalhador leva choque elétrico enquanto rebocava parede, em Cristalina

No último dia 22, um trabalhador foi resgatado pelo CBMGO, após levar um choque elétrico. No momento do incidente ele realizava o reboco de uma parede. O caso ocorreu em Cristalina, no interior de Goiás.

De acordo com informações da corporação, o trabalhador estava em cima de um andaime de aproximadamente sete metros de altura. Uma haste de ferro caiu sobre o fio de alta tensão, ocasionando o choque elétrico. Quando os militares chegaram ao local, a haste de ferro ainda estava sob o fio de alta tensão e toda a estrutura da obra se encontrava energizada.

Uma equipe da Enel foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica. Enquanto isso, os bombeiros evacuaram a obra e isolaram a área. Assim que a rede foi desligada, para acessar a vítima e realizar a descida ao solo, foram utilizadas técnicas de salvamento em altura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava consciente e orientado, não aparentava fraturas, mas apresentava uma queimadura no tórax do lado esquerdo, causada pelo choque elétrico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apoiou os militares com a regulação médica e o transporte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina.