Brasil monitora 182 casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, no Brasil aumentou de 132 para 182, de acordo com plataforma do Ministério da Saúde atualizada às 16h10 desta sexta-feira, 28.

O País segue com um caso confirmado, o de um homem de 61 anos na capital paulista que está em isolamento domiciliar.

Das notificações suspeitas, 71 foram descartadas. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo (66), no Rio Grande do Sul (27), no Rio de Janeiro (19) e em Minas Gerais (17).

Ministério da Saúde lança campanha com orientações sobre coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, dia 28, os primeiros vídeos da campanha de prevenção ao novo coronavírus.

As peças divulgadas nas redes sociais dão dicas sobre formas de contágio, (como a transmissão por saliva, tosse, espirro e aperto de mãos) e orientações sobre ambientes (como evitar aglomerações e manter espaços ventilados). A propaganda também orienta sobre quando procurar uma unidade de saúde.

Os vídeos foram divulgados no canal do ministério no Youtube. O governo também divulgou na internet um terceiro vídeo, apenas para redes sociais, com etiquetas de higiene ao tossir e espirrar.