Carnaval em Goiás teve um motorista autuado por hora por embriaguez

Uma das principais marcas do feriado de carnaval em Goiás infelizmente não foi positiva. A grande quantidade de motoristas alcoolizados trafegando pelas BRs que cortam o estado deixou os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) alarmados, justamente pelo risco que os embriagados ofereceram para si e para os outros. A corporação flagrou 140 condutores dirigindo bêbados de sexta-feira (20/2) até a quarta de cinzas (26/2). Isso representa praticamente um motorista autuado por hora ao longo do feriado.

Segundo a PRF, durante os seis dias de operação, policiais espalhados nos quase três mil quilômetros de BRs no estado empenharam-se em coibir a mistura de álcool e direção. Seis mil e seiscentos motoristas fizeram o teste de alcoolemia e mais de sete mil veículos foram fiscalizados.

Entretanto, ainda segundo a corporação, apesar do esforço, a insistência em ingerir álcool antes de assumir a direção provocou acidentes graves e mortes nas rodovias federais. Dos sete óbitos registrados, quatro têm envolvimento de álcool e ao menos outras duas pessoas tiveram ferimentos graves em decorrência de acidentes com motoristas alcoolizados.

O inspetor da PRF, Newton Morais, chegou a afirmar que o feriado de carnaval deste ano foi um dos “mais sangrentos” que ele já viu.

Álcool e acidentes marcaram carnaval em Goiás

No feriado que deveria ser só de festa e alegria, infelizmente terminou em tragédia para aqueles que não se lembraram de somar a cautela à alegria de carnaval. Foram registrados 45 acidentes, com 62 pessoas feridas e 7 mortes do início do carnaval, sexta-feira, até a quarta-feira de cinzas.

Conforme a PRF, em Itumbiara, na região sul de Goiás, o motorista de um carro de passeio dirigia embriagado quando perdeu a direção do veículo, saiu da pista e colidiu em uma árvore. Uma das passageiras morreu e outra foi socorrida com ferimentos graves.

Entre Corumbá e Pirenópolis, na região central do estado, dois jovens morreram e outro ficou ferido depois que o carro em que estavam saiu da pista e bateu em uma árvore. Testemunhas afirmaram à polícia que o condutor havia passado o dia fazendo ingestão de bebidas alcoólicas.

Já em Rio Verde, no sudoeste goiano, o motorista de um caminhão foi preso depois de fazer uma conversão irregular na BR 060 e provocar uma colisão com automóvel que fazia transporte por aplicativo. Um dos passageiros do carro teve ferimentos graves e o caminhoneiro apresentou teor alcoólico de 0,57 mg/l ao fazer o teste do etilômetro.

No norte do estado, em Porangatu, o condutor de um automóvel atingiu o maior teor alcoólico do feriado, 1,16 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele ficou gravemente ferido após o veículo que conduzia invadir a faixa contrária e colidiu frontalmente com um caminhão na BR 153.

Aliada à fiscalização, a PRF conta com a educação para sensibilizar motoristas e passageiros em prol de mais segurança no trânsito. Orientações em ônibus e palestras aos motoristas e passageiros que aguardavam a fiscalização, alcançaram mais de 3,5 mil pessoas nesses dias de feriado.

De sexta a domingo, a PRF fiscalizou 9.830 mil pessoas e flagrou 4.914 infrações de trânsito.