Detran-GO divulga segunda chamada de beneficiados pelo CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou, nesta sexta-feira (28/2), a segunda chamada dos beneficiados pelo programa CNH Social. São 686 candidatos que ocuparão vagas remanescentes das 2.010 convocações feitas no início de fevereiro. De acordo com o órgão, classificados já podem fazer a matrícula online.

A lista com os candidatos classificados está disponível no site da autarquia. Quem foi contemplado com uma vaga, deverá efetuar a matrícula online no portal (www.detran.go.gov.br) e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação até o dia 16 de março.

Quem deixar de cumprir o prazo ou não apresentar os documentos necessários será desclassificado. Dos 2.010 candidatos classificados na primeira etapa do processo, pouco mais de 30% perderam o prazo para efetuar a matrícula.

Programa CNH Social

O programa CNH Social garante a gratuidade do documento a estudantes que fizeram e concluíram o ensino médio em escolas públicas, pessoas de baixa renda e trabalhadores rurais. Os convocados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático).

Também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Critérios para obtenção da CNH Social:

CNH social estudantil

Ter idade entre 18 e 21 anos;

Ter cursado e concluído os três anos do ensino médio em escola da rede pública;

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

As vagas serão atribuídas de acordo com a nota obtida no Enem.

CNH social urbana

Ter acima de 21 anos de idade;

Ter cursado o ensino fundamental;

Possuir renda familiar que não ultrapasse dois salários mínimos;

Estar inscrito em programas públicos e oficiais de transferência de renda.

CNH social rural