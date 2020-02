Fim de semana chega com alerta de chuvas e ventos fortes em Goiás

O fim de semana chega em Goiás com alerta de chuvas fortes. De acordo com publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia; os ventos serão intensos, de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta laranja, de perigo, é válido para as regiões Central, Leste, Sul, Norte e Noroeste do estado. Demais regiões, como o Distrito Federal, Sudoeste Rondonense, Alto Madeira, Centrossul, Nordeste, Norte, Sudeste, Sudoeste e Mato-Grossense, Jalapão e várias regiões do Tocantins.

Chuvas provocam rompimento de represa entre Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre

Devido as fortes chuvas, uma represa se rompeu em uma fazenda localizada às margens da GO-210, entre Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre, no Sul de Goiás. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (27/2). Entre os danos, uma ponte, que liga duas fazendas, foi arrastada pela água.

A Defesa Civil e equipes do Corpo de Bombeiros e as Prefeituras dos Municípios monitoram o local.

Orientações para o dia de fortes chuvas em Goiás

Durante o período, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. O órgão também alerta: em caso de chuvas intensas, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Diante das previsões de temporais e ventos fortes, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes. O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.