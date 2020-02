Homem de 32 anos é encontrado morto no Rio Claro, em Jatai

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (28/2), por um grupo de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). Além disso, o corpo foi encontrado no Rio Claro, em Jataí.

O homem encontrado morto tinha 32 anos de idade, e estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (26/2).

Segundo assessoria do CBMGO, o homem estava pescando com um amigo quando desapareceu nas águas em meio a pedras e forte correnteza.

Por fim, após várias buscas realizadas pela equipe de resgate por toda a área, o corpo foi encontrado morto boiando a cerca de 500 metros do local onde ocorreu o afogamento.

Outro homem foi encontrado morto na Cidade Ocidental

Um corpo foi encontrado nas proximidades da GO-521, na Cidade Ocidental. O cadáver foi encontrado quando um pescador passava pelo local e acabou encontrando o corpo. Imediatamente ele acionou a Policia Militar de Goiás (PM-GO) e a Guarda Municipal, que por sua vez recorreram a CBMGO, equipe de Luziânia.

Além disso, foi confirmado pelas equipes responsáveis que se tratava realmente de um corpo em uma área remota, em meio a galhadas do Rio Saia Velha. Por fim, ele foi retirado do local e deixado aos cuidados do IML.

Em Campo Alegre, corpo foi encontrado depois de um tempo desaparecido

No inicio do carnaval, o corpo de um homem desaparecido a quase uma semana, em Campo Alegre de Goiás, foi encontrado a 40 quilômetros de Ipameri. De acordo com o CBMGO, o corpo da vítima foi localizado no Rio Veríssimo.

Primeiramente, o corpo era de um homem que desapareceu no último domingo, 16 de fevereiro, em uma fazenda da região. O cadáver da vítima foi encontrado no Rio Veríssimo, próximo ao Recanto Sabiá, a cerca de 3,4 mil metros do local do desaparecimento.

Acima de tudo, um total de 15 afogamentos em Goiás foram registrados apenas no mês de janeiro de 2020, segundo CBMGO. O número é preocupante a levar em conta a média anual, uma vez que, no ano passado, também em Goiás, foram registrados 170 afogamentos ao longo dos 12 meses.