Jovem de 16 anos que desapareceu em Goiânia é encontrada no Tocantins

A jovem de 16 anos que desapareceu na última quarta-feira (26/2), na região central de Goiânia, após ir em busca de um estágio foi encontrada nesta sexta-feira (28/2), no município de Araguaína, no estado do Tocantins. A localização de Giovana Bahia foi confirmada por seu irmão, que fez uma postagem sobre o fato em suas redes sociais. Ainda não há informações sobre o que aconteceu com a jovem e o que fez com que ela fosse encontrada em outro estado.

Na postagem nas redes sociais, seu irmão agradeceu o apoio dos que compartilharam a informação do desaparecimento de Giovana e confirmou a localização dela. “Obrigado pelo apoio de todos. Acabamos de resgatar minha irmã e estamos voltando para Goiânia. Peço perdão por não tê-los respondido, mas nunca vou esquecer o apoio nem o carinho de cada um que entrou em contato e divulgou a situação”, disse.

A um veículo local, a tia da jovem, a jornalista Andreia Bahia, disse que a sobrinha está bem, mas não soube detalhar o que exatamente aconteceu. Ela aguarda o retorno de Giovana para esclarecer o ocorrido.

Jovem de 16 anos desapareceu após ir em busca de estágio

Giovana Bahia de Melo desapareceu na tarde da última quarta-feira (26/2). Ela havia sido vista pela última vez no Setor Central, saindo da Avenida 85, onde mora, às 16h. A jovem estava indo fazer uma visita ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), na rua 3, a procura de um estágio, e desapareceu.

Alguns familiares tentaram entrar em contato com a jovem através de mensagens e ligações. Porém, nenhuma das tentativas de contato funcionou.

A família ficou extremamente preocupada e tomou todas as açōes necessárias. Ainda na quarta-feira, os familiares abriram um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia. Além disso, eles também chegaram a procurar Giovana em todos os locais possíveis, como escola, rodoviária e aeroporto.