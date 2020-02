Preso suspeito de furtar casas e revender produtos a ferragista, em Goiânia

Um homem foi preso suspeito de furtar casas e revender produtos ao dono de uma ferragista, no Setor Vera Cruz, em Goiânia. O crime foi descoberto na madrugada desta sexta-feira (28/2), quando o suspeito foi flagrado furtando uma residência , no Residencial Nova Morada, em Trindade.

De acordo com informações da equipe militar, um homem, identificado como Lázaro, foi preso em flagrante após furtar itens de uma casa. Ele estava sem documentos de identificação e ao irem até a casa dele para buscar o RG, os policiais se depararam com vários produtos que que haviam sido roubados.

No local, os PMs conversaram com a mulher do suspeito, que não apresentou surpresa ao saber da prisão do marido. Ela relatou que o companheiro comete furtos em residências e propriedades rurais há cinco anos, desde o início do relacionamento.

Mulher conta a PMs que eletrodomésticos e eletrônicos de sua casa são produtos de furto e roubo

A esposa de Lázaro contou ainda que boa parte dos objetos furtados pelo marido eram revendidos ao dono de uma ferragista, localizada no Setor Vera Cruz, na capital. Além disso, ela relatou também que vários eletrodomésticos e eletrônicos de sua casa são produtos de furto e roubo.

Com o suspeito foram apreendidos uma televisão LG de 65 polegadas; uma televisão Philco de 32 polegadas; dois liquidificadores; um cortador de grama; uma caixa de som; uma serra elétrica; uma lixadeira; uma furadeira; um fogão U.Top Glass e uma geladeira. De acordo com Lázaro, a TV de 32 polegadas foi furtada na cidade de Guapó; já o fogão foi furtado na região do Cedro, em Trindade.

Diante dos fatos, os objetos e a testemunha foram apresentados ao delegado na Delegacia de Polícia local. Ainda conforme a equipe, a mulher também passou por um exame de corpo de delito.

O crime de furto pode resultar em pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Conforme o Código Penal, a pena pode aumentar um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.