Carro de luxo derruba poste e deixa rua interditada na Vila João Vaz, em Goiânia

Um carro de luxo bateu e derrubou um poste de energia no setor Vila João Vaz, em Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 21h desta sexta-feira (28/2) e até a manhã deste sábado (29/2), moradores da região estavam com o fornecimento da energia interrompido. A estrutura ficou caída no meio da Avenida Padre Wendel, impedindo a passagem de veículos.

O motorista do carro contou que tem costume de passar pelo local, uma vez que mora na região. Ele seguia para uma pamonharia e relata que no meio da caminho se sentiu mal, teve um “apagão”, e se lembra apenas de bater contra o poste. O carro ficou com a frente destruída.

Apesar do susto e prejuízos, o motorista não se feriu. Neste sábado (29/2), uma equipe da Enel Distribuição atuou no local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Além de acidente na Vila João Vaz, remoção de carreta acidentada provocou congestionamento na BR-452

A remoção de uma carreta envolvida em um acidente provocou um congestionamento de aproximadamente dez quilômetros na BR-452, em Santa Helena de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia ficou praticamente fechada na tarde desta sexta-feira (28/2), o que deixou motoristas que viajavam pelo local irritados.

Tudo começou na última quarta-feira (26/2), quando uma carreta-tanque bateu na traseira de um carro de passeio e em seguida colidiu na defensa de uma ponte e ficou pendurado. Devido ao mau tempo e ao tamanho da carreta, somente na tarde desta sexta-feira, dois dias após o acidente, é que foi possível retirar o veículo do local.

Ainda de acordo com informações da corporação, a remoção da carreta envolvida no acidente durou cerca de cinco horas e foi realizada por uma equipe de especialistas em remoção e socorro de veículos acidentados de grande porte. Foram usados três grandes guinchos para remover o caminhão da rodovia.