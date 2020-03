Loja na Região da 44, em Goiânia, fica destruída após homem atear fogo

Um loja de calçados ficou destruída após ser incendiada, na madrugada deste sábado (29/2). O estabelecimento fica localizado na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Um homem foi flagrado, por câmeras de segurança, jogando um líquido na porta da loja e em seguida ateando fogo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente pela loja, que teve grande parte do estoque destruída. No combate às chamas foram usados 100 litros de água.

O incêndio ocorreu durante a madrugada deste sábado. Já pela manhã, uma equipe da Polícia Técnico-Científica foram até o local para fazer uma perícia na loja. Com base nas imagens levantamentos preliminares, acredita-se tratar de um incêndio criminoso.

Além disso, testemunhas também relataram aos bombeiros que viram quando um homem desceu de um carro e espalhou um líquido, semelhante a combustível, na porta do estabelecimento. Segundo os donos do estabelecimento, os prejuízos chegam a R$ 500 mil.

Um homem ateou fogo na loja da ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu em dezembro do ano passado, em Caldas Novas, na Região Sul de Goiás. O estabelecimento de roupas de cama, mesa e banho ficou completamente destruído. O prejuízo chega aos R$ 50 mil em produtos.

Testemunhas relataram que viram o homem chegando ao local com um litro de álcool e em seguida ateando fogo na loja. A ex-namorada do suspeito contou à polícia que no momento do ocorrido havia uma funcionária no estabelecimento, mas conseguiu sair antes de o comércio ser tomado pelas chamas.

Em depoimento, a mulher contou que terminou o relacionamento, que durou quatro anos, há cinco dias. Ela relatou ainda que o homem havia a procurado mais cedo, antes de incendiar a loja, e tentou agredi-la. Além disso, ele ainda a ameaçou dizendo voltaria e a pegaria.

Como prometido, durante a tarde o homem voltou ao estabelecimento e ateou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou dois mil litros de água no combate às chamas. De acordo com a corporação, a loja ficou completamente destruída. Apesar das proporções, não houve vítimas.