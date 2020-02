Parado em blitz no Rio, Bruno Henrique não faz bafômetro e PC investiga CNH

O atacante do Flamengo Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parado na madrugada deste sábado numa blitz da ‘Lei Seca’, uma operação de fiscalização do trânsito, o jogador apresentou uma carteira de habilitação que não foi reconhecida pelo sistema de segurança Infoseg e pelo Detran.

O atacante dirigia na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, quando foi abordado pelos agentes da ‘Lei Seca’ e se negou a fazer o teste do bafômetro.

Na 16ª DP, da Barra da Tijuca, Bruno Henrique prestou depoimento e teve a carteira de motorista apreendida. O documento foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE).

A Polícia Civil, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que a investigação está em andamento e, caso seja comprovada a falsidade do documento, o jogador poderá ser indiciado por uso de documento falso. O crime prevê pena de até seis anos de prisão.

Em recuperação de lesão, Bruno Henrique está fora de combate para o duelo contra a Cabofriense neste sábado, pelo Campeonato Carioca, e também desfalca o Flamengo no compromisso pela Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, na próxima quarta-feira.