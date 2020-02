Remoção de carreta acidentada provoca grande congestionamento na BR-452

A remoção de uma carreta envolvida em um acidente provocou um congestionamento de aproximadamente dez quilômetros na BR-452, em Santa Helena de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia ficou praticamente fechada na tarde desta sexta-feira (28/2), o que deixou motoristas que viajavam pelo local irritados.

Tudo começou na última quarta-feira (26/2), quando uma carreta-tanque bateu na traseira de um carro de passeio e em seguida colidiu na defensa de uma ponte e ficou pendurado. Devido ao mau tempo e ao tamanho da carreta, somente na tarde desta sexta-feira, dois dias após o acidente, é que foi possível retirar o veículo do local.

Remoção de carreta acidentada, que provocou congestionamento na BR-452, durou cerca de 5 horas

Ainda de acordo com informações da corporação, a remoção da carreta envolvida no acidente durou cerca de cinco horas e foi realizada por uma equipe de especialistas em remoção e socorro de veículos acidentados de grande porte. Foram usados três grandes guinchos para remover o caminhão da rodovia.

Durante a realização do serviço, a PRF teve que fechar a rodovia, por medida de segurança, e um congestionamento de cerca de dez quilômetros se formou nos dois sentidos da via. Motoristas que viajavam pela BR-452, rodovia que liga Rio Verde a Itumbiara, ficaram “bastante irritados”.

Acidentes em rodovias

Também na tarde desta sexta-feira (28/2), o Corpo de Bombeiros atuou em salvamentos de feridos em acidentes de trânsito, em rodovias goianas. Equipes de salvamento e resgate do CBMGO, em Jaraguá, atenderam duas ocorrências de capotamento na GO-080, entre São Francisco e Petrolina de Goiás.

Os acidentes aconteceram em trechos e horários próximos. No primeiro caso, o condutor do veículo sofreu múltiplas lesões e após atendimento foi encaminhado para Goiânia, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); no segundo, uma caminhonete saiu da pista e os ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves.