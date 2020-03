Lissauer Vieira anuncia ampliação do Alego Ativa durante abertura da 8ª edição do programa, em Itapuranga

Pautado pelo compromisso público e visando aproximar cada vez mais o Poder Legislativo da população goiana, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), abriu neste sábado, 29, a 8ª edição do Alego Ativa na cidade de Itapuranga, situada no Vale do São Patrício, e anunciou a ampliação do programa. Nas sete edições de 2019, o projeto realizou mais de 23 mil atendimentos e, segundo o chefe do Parlamento goiano, a expectativa para este ano é ainda maior por conta da realização de mais uma edição intermediária da ação, novidade anunciada por ele e que será voltada para as Câmaras Municipais.

“No ano passado atendemos mais de 23 mil pessoas com diversos serviços e essa estatística vai aumentar em 2020. A partir deste mês teremos uma novidade, que será uma edição intermediária do Alego Ativa, realizada em parceria com as Câmaras Municipais. Mais uma iniciativa importante que, além de valorizar os vereadores goianos e atender as necessidades dos legislativos dos municípios, ainda vai contribuir muito para os anseios das nossas cidades”, anunciou o presidente Lissauer.

Em seu discurso, o parlamentar destacou também a importância da colaboração dos demais deputados para a realização do programa. “Esse grande evento que estamos levando para várias regiões do nosso Estado só é possível de ser realizado porque temos a parceria e ajuda dos nossos colegas parlamentares, se não fosse eles não conseguiríamos promover uma ação dessa magnitude. Aqui em Itapuranga, por exemplo, contamos com a grande colaboração do deputado Wagner Neto, que não mediu esforços para que o projeto chegasse até aqui e quem ganha com isso é toda a sociedade”, ressaltou.

Nomes da política prestigiaram evento com a presença de Lissauer Vieira

Por sua vez, Wagner Neto agradeceu o presidente Lissauer pela realização do programa, evidenciando a relevância da iniciativa para a população itapuranguense. “Quero agradecer a disponibilidade do deputado Lissauer em atender o nosso pedido para realizar esse evento em nossa cidade. Desde quando o nosso presidente lançou esse programa eu falei para ele que não iria medir esforço para levar essa importante ação que vai ao encontro de tantas demandas da nossa população e da nossa querida cidade”, disse.

Também prestigiaram a cerimônia de abertura os deputados estaduais Charles Bento, Karlos Cabral e Helio de Sousa; o prefeito de Itaberaí, Carlos Roberto da Silva; vice-prefeitos de Faina e Guaraíta, Fernando Curado e Neemias Silveira, respectivamente; ex-prefeito de Itapuranga, Júnior Camargo; presidente da Câmara Municipal de Itapuranga, vereador Valdomiro Albino; presidente da Câmara Municipal da Cidade de Goiás, Aldelson Gouveia.

Compareceram ainda os diretores da Assembleia Legislativa Wesley Borges (Diretoria Geral), André Luiz Furquim (Comunicação Social), Teófilo Luiz dos Santos (Escola do Legislativo), Jean Carlo (Informação e Divulgação da Presidência), André Ariza (Planejamento Estratégico), Marco Antônio Nogueira (Saúde e Meio Ambiente do Trabalho), Simeyzon Silveira (Assuntos Institucionais), além do defensor público-geral do Estado, Domilson Rabelo e demais autoridades.