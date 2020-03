Sargento da PM acusado de matar radialista é baleado por soldado, em Goiânia

O sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, identificado como Ademar Figueiredo Filho, foi atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo que partiu de um soldado da corporação. O caso aconteceu na noite do último sábado (29/2) em uma distribuidora de bebidas localizada no Jardim Bela Vista, em Goiânia. O soldado e o sargento da PM estariam de folga em um momento de confraternização quando tudo aconteceu.

De acordo com informações apuradas até o momento, o soldado estava de saída da distribuidora com sua esposa quando uma pessoa, que ainda não foi identificada, o abordou. Um discussão entre os dois teve início, e foi quando o soldado sacou a arma e efetuou três disparos. Um deles acabou atingindo o sargento da PM no maxilar.

Assim que percebeu que o sargento havia sido atingido por um dos disparos feitos pelo soldado, o homem que teria iniciado a discussão com o soldado fugiu do local. Já a vítima foi socorrida pelo colega de corporação e levado para o Hospital de Urgência de Goiânia.

O boletim médico divulgado na manhã deste domingo (1/3) pelo hospital diz que o paciente está internado em enfermaria após procedimento cirúrgico ortopédico em membro superior (mão). Ele está estável, orientado e consciente.

O boletim registrado pela PM narra que “o soldado decidiu ir embora juntamente com a sua esposa, um indivíduo não identificado o abordou, onde iniciou uma discussão e vias de fatos, ocasião em que ocorreu um disparo acidental com arma de fogo do policial, atingindo o outro militar, Sgt Ademar”.

Sargento da PM baleado é apontado como autor dos disparos que mataram radialista, em Goiânia

O sargento Ademar Figueiredo, que foi baleado pelo soldado numa distribuidora, é acusado de ter feito os disparos que mataram o radialista Valério Luiz, em maio de 2012. Ele e outros quatro acusados devem ser julgados no mês de junho deste ano.