Vídeo mostra torcedores do Goiás e Vila Nova em confronto; dois foram baleados

Torcedores do Goiás Esporte Clube e do Vila Nova Futebol Clube entraram em um tenso confronto na manhã deste domingo (1/3) no Residencial Caraíbas, em Aparecida de Goiânia. Em um vídeo, é possível ver os integrantes das torcidas se atacando com pedaços de paus e pedras, enquanto alguns deles tentam se abrigar em uma residência. Dois dos torcedores envolvidos na briga foram baleados.

A briga entre as torcidas ocorreu hoje no Residencial Caraíbas, próximo à Escola Municipal Caraíbas, numa casa da região. As imagens do vídeo mostram o momento em que pouco mais de 10 homens, aparentemente torcedores do time esmeraldino, atiram paus e pedras contra outros torcedores, supostamente da torcida rival, que estão abrigados em uma casa. Os que estão na casa revidam, atirando também pedaços de madeira e pedras de volta.

Em outro vídeo da confusão que circula pelas redes sociais, é possível ver o momento em que um carro atropela um dos torcedores que estavam no confronto, no meio da rua. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A confusão ocorreu no dia do clássico deste tarde no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Veja o vídeo que mostra o exato momento da confusão entre as torcidas rivais:

zoevideos.net/player/sf9c52f3f5069e4f455d474884463943f

Dois saíram baleados após confronto entre torcedores do Goiás e Vila Nova

Conforme a Polícia Militar, durante o confronto, dois veículos com integrantes da torcida do Goiás passaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo contra os dois jovens que estavam na casa. Um foi atingido na perna, e o outro no abdômen.

Os torcedores que foram feridos pelos disparos de arma de fogo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) ao Hospital de Urgências de Aparecida (Huapa) e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno. os suspeitos de terem efeituado os disparos fugiram