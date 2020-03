Acidentes de trânsito: Goiás registra quatro mortes no início de março

O final de fevereiro e inicio de março, em Goiás, foi marcado por três acidentes de trânsito graves nas rodovias federais goianas. Entre o início da noite de sábado (29/2) e o final da tarde de domingo (01/3), ocorreram três acidentes graves e quatro mortes, além de graves feridos.

Primeiramente, no sábado, um acidente na BR 080, entre Luís Alves e São Miguel do Araguaia, matou uma mulher de 32 anos. A vítima, que dirigia sem habilitação, conduzia uma motocicleta quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fiat Siena. A mulher não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital em São Miguel.

O segundo acidente aconteceu na BR 153 e também deixou uma vítima fatal. Uma peça de roda de caminhão se soltou e atingiu o motorista de um VW Voyage, que andava logo atrás do veículo de grande porte.

Além disso, o homem, de apenas 35, estava viajando na companhia de sua esposa e filho, de quatro anos, e sofreu múltiplas fraturas nos braços e rosto. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em Uruaçu. Apesar disso, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por fim, o último dos acidentes de trânsito aconteceu em Anápolis. Um motorista, de 52 anos de idade, guiava um Corolla com uma passageira já idosa, de 70 anos. Ambos morreram após o carro colidir com um caminhão guincho e cair de uma ponte sobre o Ribeirão Ipanema, na BR 153 na tarde de domingo.

Além disso, uma outra senhora, de 50, também era passageira do automóvel ficou gravemente ferida. Apesar disso, ela foi conduzida ao Hospital de Urgências de Anápolis e permanece com vida.

Entre os acidentes de trânsito, carro de luxo derruba poste na Vila João Vaz

Um carro de luxo bateu e derrubou um poste de energia no setor Vila João Vaz, em Goiânia, na última sexta-feira. A estrutura ficou caída no meio da Avenida Padre Wendel, impedindo a passagem de veículos.

O motorista do carro contou que tem costume de passar pelo local, uma vez que mora na região. Ele seguia para uma pamonharia e relata que no meio da caminho se sentiu mal, teve um “apagão”, e se lembra apenas de bater contra o poste. O carro ficou com a frente destruída.

Por fim, apesar do susto e prejuízos, o motorista não se feriu.