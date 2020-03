Apresentação reúne música clássica e heavy metal em Goiânia

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, recebe neste sábado (7/3) 20h30, um espetáculo que reúne música clássica e heavy metal. Dessa maneira, subirão ao palco a banda de rock Heaven’s Guardian e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Além disso, a apresentação conta também com a participação do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, do guitarrista Marcelo Barbosa (Angra), entre outros convidados. Dessa forma, no repertório, músicas de Guns n’Roses, Queen, Metallica, Pink Floyd, dentre outros. A regência é do maestro Andreyw Batista.

A iniciativa de mesclar música clássica e heavy metal foi inspirada nas apresentações das bandas Metálica com a Orquestra Sinfônica de São Francisco (EUA) e Scorpions e Orquestra Filarmônica de Berlim (Alemanha). Estas apresentações mostraram a existência da sintonia entre estilos musicais tão diferentes. Dessa forma, os ingressos custam R$20 e pode ser adquirido nos pontos de venda: Ópera Café Bistrô, Coffee Time e Cerrado Alimentos Orgânicos.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, vinculada ao Governo do Estado de Goiás, oferece a jovens e adolescentes a oportunidade de se profissionalizar através do contato direto com o universo da música sinfônica. Dessa maneira, a seleção para o ingresso é feita anualmente através de audições. Muitos dos selecionados são alunos do Itego em Artes Basileu França. Lá são preparados até alcançarem o nível que possibilita o ingresso em grupos profissionais.

A orquestra realiza cerca de 30 concertos anuais em Goiânia e região metropolitana. Além disso, apresentações especiais em importantes salas de espetáculos em outros estados, concertos especiais com maestros convidados e a participação em projetos culturais e espetáculos produzidos pelo Itego em Artes Basileu França. Assim, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás já realizou turnês internacionais na Espanha, Venezuela, Alemanha e China.

Serviço

Música clássica e Heavy Metal – Heaven’s Guardian e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Quando: 7 de março (sábado)

Horário: 20h30

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$20