Bandidos armados amarram caseiro e roubam bomba de R$ 3 mil, em Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) atendeu uma ocorrência neste domingo (1/3) onde bandidos armados amarraram um caseiro e roubaram uma bomba de quase R$ 3 mil, no município de São Domingos, região norte de Goiás.

De acordo com informações da PMGO, dois homens invadiram uma fazenda na zona rural de São Domingos para cometer o roubo. Além da bomba usada em poço artesiano, no valor aproximado de R$ 3 mil, eles ainda levaram outros objetos.

O crime aconteceu depois que os criminosos amarraram o caseiro responsável pela fazenda. Após pegarem os objetos de valor, os dois fugiram e a Polícia Militar foi acionada.

Em diligências pela região, os militares tiveram êxito em encontrar os suspeitos, que estavam de posse dos objetos roubados. Ao verificar a identidade dos homens, os policiais constataram que eles já possuem passagens pela polícia por outros crimes.

Diante disso, os bandidos foram encaminhados para a delegacia na cidade de Posse, onde foram feitos os procedimentos cabíveis da prisão em Flagrante.

Além do caso do caseiro, bandidos armados renderam funcionários e roubaram hipermercado, também em Goiás

Ao menos oito bandidos, fortemente armados, invadiram um hipermercado, fizeram funcionários da limpeza reféns e roubaram aparelhos celulares e dinheiro. O crime ocorreu na madrugada no último dia 27 de janeiro, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Informações preliminares apontam que um dos funcionários foi agredido pelos criminosos ao tentar reagir.

Segundo relato dos funcionários do hipermercado, por volta de 1h da manhã cerca de oito homens chegaram ao local, fortemente armados, e anunciaram um assalto. Até o momento, de acordo com a polícia, sabe-se que os criminosos levaram vários aparelhos celulares e dinheiro dos caixas. No entanto, eles teriam vasculhado toda a loja e outras mercadorias podem ter sido levadas.

No momento do crime, apenas os funcionários da limpeza estavam no interior do hipermercado. Um deles ainda tentou reagir e foi agredido por um dos bandidos. Após o assalto, os criminosos conseguiram fugir e ainda não foram presos. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar da identificação dos suspeitos.