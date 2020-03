Caiado promete bicicletas a alunos com boas notas em Português e Matemática 

Ronaldo Caiado (DEM) prometeu que dará bicicletas a alunos da rede estadual que somarem nota máxima nas disciplinas de Português e Matemática. A declaração foi feita durante um evento em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, realizado para anunciar a retomada das obras da Escola Estadual Cunha Bastos, que devem ser concluídas ainda este ano.

Em sua fala, o governador alertou que aluno tem que estudar e não perder tempo em sala de aula. “O primeiro lugar em Matemática e o primeiro lugar em Português, aquele que somar essas notas, vai ganhar de mim uma bicicleta, tá certo?!”, anunciou Caiado, que disse ainda: “Então aperta pra valer, em Matemática e Português, esse é o meu compromisso.”

O comunicado foi comemorado por pais e alunos que estavam presentes. Conforme a declaração de Caiado, a premiação é válida para todos os alunos da rede estadual, que de fato atingirem nota máximas nas disciplinas cotadas acima. Ainda não se sabe como esse intermédio entre alunos e Caiado, para entrega das bicicletas, será feito.

Além de prometer bicicletas a alunos, Caiado garante entrega de obra em escola ainda em 2020

No evento, também acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), foi assinada a ordem de serviço para a retomada das obras do Colégio Estadual César da Cunha Bastos. De acordo com o governador, as obras no local estão paradas há 10 anos, mas até agosto de 2020 ” a criançada já se muda para o prédio novinho em folha”.

Caiado comemorou a assinatura do documento nas redes sociais: