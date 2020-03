Monitora de creche é indiciada por abuso infantil, na Cidade Ocidental

Monitora de creche, flagrada cometendo abuso infantil contra uma criança em creche da Cidade Ocidental, no entorno de Brasília, é indiciada após conclusão de inquérito sobre crime de tortura. A mulher, não identificada, trabalhava no Centro de Ensino Espaço Infantil Creche e Berçário (Ceei) e cometeu o crime em janeiro deste ano.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) deu inicio a investigação em janeiro, após denúncia realizada pela família da criança. O boletim de ocorrência pedia para que fosse apurada a origem de possíveis lesões encontradas no corpo da criança, de apenas três anos de idade.

Após denúncia, a PC-GO analisou as imagens das câmeras de segurança localizadas dentro da creche. As imagens registraram o momento em a monitora da creche pega a criança dentro do berço e a segura por uma das pernas. Além disso, também é possível ver ela arremessando a criança ao chão.

Por fim, também ficou comprovado o intenso sofrimento suportado pela criança. Após sofrer as agressões da cuidadora, ela demonstrou medo de retornar ao local e passou a apresentar comportamentos agressivos no ambiente familiar.

Após a confirmação do abuso infantil, a monitora da creche foi demitida e responde ao crime em liberdade.

Além disso, entramos em contato com o delegado Daniel Marcelino, responsável pelo caso, e ele não deu nenhuma resposta até a publicação dessa matéria.

O que é abuso infantil? Como denúnciar?

Primeiramente, o abuso infantil, ou maus-tratos infantis como também é chamado, são formas diversas de violência física, emocional e psicológica. Também entra no grupo negligência, exploração cometida por adultos próximos a criança.

Para fazer denúncias, você pode usar uma das formas a seguir: