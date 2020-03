Prefeito Iris Rezende e Secretaria Municipal de Saúde acolhem novos médicos residentes

O prefeito Iris Rezende e a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, darão as boas-vindas aos novos médicos residentes na manhã desta segunda-feira (2/3) no Salão Nobre do Paço Municipal.

Ao todo serão recepcionados 26 médicos residentes participantes dos Programas de Residência Médica desenvolvidos nas unidades da SMS nas seguintes especialidades: mastologia, neonatologia, pediatria, ginecologia e em Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC), programa que sendo oferecido pela SMS pela primeira vez.

Para a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, a nova modalidade de residência é uma grande conquista para a saúde na capital, vai formar médicos para atendimento nas unidades básicas de saúde. “É uma especialidade que engloba a prestação de cuidados personalizados e continuados a indivíduos e famílias de uma determinada população, independentemente de idade, sexo ou problema de saúde. É realmente algo para se comemorar”, enfatiza a secretária.

O PRMMFC/SMS está de acordo com a Resolução do Ministério da Educação Nº 01 de 25 de maio de 2015, que regulamenta os requisitos mínimos dos programas de residência e consiste em uma modalidade de ensino de pós graduação latu sensu, destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização e se caracteriza por treinamento em serviço. Este Programa possui o objetivo de formar Médicos de Família e Comunidade (MFC) com competência para atuar na atenção primária à saúde (APS) que é parte importante da Área de Atenção à Saúde (RAS).

A assistência às famílias e comunidade é feita em consonância com o meio ambiente, com o comprometimento da construção e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) tendo por base os princípios da vigilância em saúde, da ética médica e o modelo de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF). As atividades teórico-práticas do programa terão a maior parte da carga horária concentrada nas unidades de saúde da família

O curso tem a duração de dois anos e a cada ano serão incluídos nove novos residentes. Assim, em março de 2021, a SMS contará com 18 residentes nesta modalidade – nove entram agora e nove no início do segundo ano.

Todos os residentes receberão bolsa financiada pelos Ministérios da Educação e Saúde para desenvolverem as atividades teóricas e práticas com carga horária de 60 horas semanais.